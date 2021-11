Acidente deixa uma pessoa com ferimentos na Dutra, em Barra Mansa

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão na tarde desta terça-feira, deixou uma pessoa com ferimentos no km 269, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Barra Mansa.

Segundo informações do local, o motorista do caminhão perdeu o controle da direção e acabou colidindo contra a traseira do carro. Segundo a NovaDutra, concessionária que administra a rodovia, a vítima ferimentos moderados, foi socorrida e levada para a Santa Casa de Barra Mansa.

A concessionária informou que o trânsito não sofreu retenção.