Jovem é assassinado em Conservatória

O jovem, João Victor da Silva Tavares de Azevedo, de 23 anos, foi assassinado com três tiros na manhã desta sábado na Rua Irineu Nogueira de Carvalho, no bairro Jardim Serestas, no distrito de Conservatória, em Valença.

Segundo testemunhas, o um homem, não identificado, desferiu os tiros e fugiu em seguida. Policiais Militares e civis estiveram no local. O corpo foi periciado e removido pelo Rabecão do Corpo de Bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal (IML), de Barra do Piraí.

No local foram recolhidos três estojos de pistola 9mm. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Valença.