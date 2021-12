Final de semana com altos índices de alcoolemia no interior do estado

Em Barra Mansa e Volta Redonda, 106 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool neste fim de semana

A Operação Lei Seca realizou ações de fiscalização em todo o estado e flagrou 425 motoristas dirigindo embriagados de sexta a domingo (10 a 12/12). No interior, as cidades de Barra Mansa e Volta Redonda chamaram atenção pelo número expressivo de casos de alcoolemia registrados.

Em Barra Mansa, 141 motoristas foram abordados na sexta-feira e 53 estavam dirigindo sob efeito de álcool. No sábado, em uma blitz realizada em Volta Redonda, 143 pessoas foram abordadas e 53 deles estavam dirigindo embriagados, o que representa 37,1% do total de abordagens.

Na sexta-feira, 21 motoristas foram flagrados alcoolizados em Itaguaí. Já em Mangaratiba, no sábado, a blitz foi realizada em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Durante a ação de fiscalização, 19,5% de casos de alcoolemia foram registrados entre o total de abordagens.

“Altos índices de alcoolemia estão sendo registrados no interior. Por isso, vamos seguir realizando ações em diferentes regiões como Sul Fluminense, Serrana, entre outras, e continuar salvando vidas”, afirma o superintendente da Operação Lei Seca, tenente-coronel Fabio Pinho.

A Operação Lei Seca realiza ações de educação e fiscalização com o objetivo de conscientizar os motoristas sobre os riscos de consumir bebida alcoólica antes de dirigir, além de prevenir e reduzir acidentes de trânsito. Crédito das fotos: Rafael Cordovill