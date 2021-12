Pinheiral vai castrar até 400 animais por mês

O município passou a integrar programa do Governo Estadual que vai esterilizar 100 mil animais até o fim de 2022

A Prefeitura de Pinheiral vai aumentar para até 400 a capacidade para castrações no mês por meio do Programa RJPET 100.000 Castrações do Governo do Estado, após parceria firmada entre o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa e o Secretário do Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Marcelo Queiroz, pasta responsável pelo programa. Anteriormente o município realizava 30 procedimentos mensalmente

O lançamento oficial do RJPET 100.000 Castrações ocorreu no último dia 29, no Teatro Oi Casa Grande, Leblon, no Rio de Janeiro, com representantes de várias prefeituras, o secretário e o governador Cláudio Castro.

O Estado vai castrar cães e gatos de pessoas físicas e os resgatados por protetores independentes e ONGs. Os procedimentos serão realizados por meio de uma parceria público privada com cirurgias custeadas pelo Governo do Estado e execução em clínicas vencedoras em processo licitatório. Em todo o Rio de Janeiro serão 100 mil animais castrados até o fim de 2022 cujo objetivo é o controle populacional de animais abandonados.

Conforme regra do programa, os moradores cadastrados pelo CPF terão direito a uma castração mensal, e os protetores formais poderão cadastrar até 08 animais por mês. Para obter as vagas com a classificação de protetor formal, será necessário apresentar o documento de identidade com foto, comprovante de residência atualizado, declaração de um médico veterinário que reconheça o trabalho como protetor, documentos que comprovem a prática e dados sobre o local de acolhimento dos animais.

“É uma excelente notícia para os que amam os seus PET’s. Agradeço ao secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz e ao governador, Cláudio Castro. Com a medida pretendemos zerar a fila de espera por castrações em nossa cidade e reduzir o número de animais abandonados com a diminuição de nascimentos não planejados. Obrigado governador, o seu trabalho está mudando a realidade do nosso estado”, disse o prefeito Ednardo Barbosa.

O secretário do ambiente e desenvolvimento rural de Pinheiral Fábio Nogueira esteve presente no evento e destacou a importância da participação de Pinheiral neste programa. “O número de castrações disponibilizadas pelo município começaram a ser insuficientes para atender a demanda principalmente de protetores, além de causar aglomeração no dia marcado para os agendamentos das cirurgias nesse difícil período de pandemia”, disse.

Ainda segundo o secretário, não será mais necessário chegar cedo para garantir vaga para cirurgia dos animais. “Com o programa do estado juntamente com as vagas disponibilizadas pela Prefeitura de Pinheiral será possível o agendamento mensal de cerca de 400 cirurgias”, completou.

Para o agendamento basta procurar a Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Rural, na Avenida Benjamin Constant km 5, 4703, de segunda à sexta-feira das 8 às 11h e das 14 às 16h. Mais informações através do telefone: (24) 9.9987-0168.