O espetáculo Béco – Um Conto de Natal acontecerá na próxima sexta e sábado, dias 17 e 18; e a Cantata de Natal – Tempo de Esperança será no dia 21 A Fundação Cultura Barra Mansa recebe nesta sexta-feira e sábado, dias 17 e 18, o espetáculo Béco – Um conto de Natal. O evento acontecerá às 19h, no Corredor Cultural Luiz Paulo Pereira de Paiva, em frente ao Palácio Barão de Guapy, no Centro. As atrações contam com apresentação musical e de dança, realizadas pela Casa de Cultura Arte in Foco e pelo coral do Conto Contábile, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e os Projetos Música nas Escolas e Dança e Magia.

O secretário de Educação, Marcus Barros, destacou que o espetáculo será realizado em dois dias para que todos possam assisti-lo. “Depois desses tempos difíceis, avançamos na imunização dos moradores do nosso município e podemos realizar esses eventos. Esse espetáculo é tão lindo que vamos realizá-lo em dois dias, para que a grande maioria possa assistir a esse belo trabalho”, destacou o secretário.

O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, também falou sobre a realização do projeto. “É a primeira vez que vamos realizar um evento tendo como ligação o Palácio Barão de Guapy. É um sonho antigo, anterior à reforma. A arquitetura do prédio não será apenas utilizada como cenário, mas como um personagem protagonista da história”, revelou Bravo.

O diretor-geral da peça, Marcelo Soares, comentou sobre o espetáculo. “A história se passa no interior do estado do Rio de Janeiro, em nossa famosa cidade de Barra Mansa, onde um jovem de grande coração tem aventuras e desafios a enfrentar. Nosso conto natalino não é só mais um conto, é uma história que reúne um pouquinho de cada morador que vive na cidade”.

Béco – Um Conto de Natal

O espetáculo conta a história de um jovem garoto com sorriso largo e uma alegria contagiante. O menino Béco é colocado na rua por sua madrasta, Dona Carmela, enquanto seu pai, o caminhoneiro Olegário, fazia suas longas viagens pelo Norte do país. Ao se deparar com a vida na rua, Béco começa a trabalhar com engraxate na Praça da Matriz e vive suas diversas aventuras.

Além das apresentações teatrais, o palácio irá sediar na próxima terça-feira, dia 21, a Cantata de Natal – Tempo de Esperança, do Grupo Arte em Missão. Foto: Paulo Dimas