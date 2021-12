Volta Redonda aplica dose de reforço para quem tomou a vacina Janssen

Nesta quinta-feira, dia 16, doses estarão disponíveis em quatro unidades básicas de saúde: Eucaliptal, Jardim Paraíba, Retiro II e Santo Agostinho

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), começa nesta quinta-feira, dia 16, a aplicação da dose de reforço da vacina Janssen. A medida é válida para os moradores que tomaram a primeira dose do imunizante há mais de três meses.

A secretaria de saúde, no entanto, ressalta que chegaram ao município apenas 700 doses e que a demanda para o reforço da Janssen é ainda maior. A vacinação será feita por ordem de chegada e assim que o estoque acabar haverá comunicado nas redes sociais da prefeitura.

A dose de reforço será feita com a vacina do mesmo fabricante. No caso de mulheres que se vacinaram com a Janssen e que estejam grávidas, a recomendação do Ministério da Saúde é que a dose de reforço seja feita com a vacina da Pfizer.

Quem for se vacinar deve comparecer em uma das em quatro unidades básicas de saúde (UBS e UBSF) dos seguintes bairros: Eucaliptal, Jardim Paraíba, Retiro II e Santo Agostinho. O horário de atendimento é das 08h às 16h, é necessário apresentar o cartão vacinal – recebido no dia da primeira aplicação – cartão do SUS e CPF.

O coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, médico sanitarista Carlos Vasconcellos, informou que nesta quarta-feira, dia 15, o município recebeu 700 doses da Janssen enviadas pelo governo federal através do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

O médico explicou ainda que as pessoas que receberam a primeira dose da Janssen e fizeram o reforço com outro imunizante – na falta da vacina Janssen– devem aguardar 28 dias após a aplicação da vacina (Pfizer, AstraZeneca ou CoronaVac). O imunizante contra a Influenza pode ser aplicado em qualquer momento, sem a necessidade do intervalo de 14 dias.

Com remessa limitada do imunizante contra gripe, município recomenda vacinação para quem ainda não se vacinou este ano

O município de Volta Redonda recebeu nesta quarta-feira (15) uma remessa de 1,5 mil doses da vacina contra a Influenza entregue pelo governo estadual. A prefeitura solicitou que novas remessas sejam enviadas a cidade para dar continuidade à imunização.

A vacinação contra a gripe estará disponível a partir desta quinta-feira (16), nas unidades básicas de saúde dos bairros: 249, São Geraldo, Vila Mury e Volta Grande, com aplicação das 08h às 16h. As pessoas acima de seis meses de idade, ainda não vacinadas este ano, além de gestantes, puérperas, idosos acima de 60 anos, imunossuprimidos e crianças – que tomaram apenas a primeira dose– devem se vacinar.

Carlos Vasconcellos comentou que o número de atendimento para síndrome gripal, na rede pública e privada, aumentou nas últimas semanas em Volta Redonda. Por isso, a vacinação é fundamental para diminuir a contaminação pelo vírus Influenza.

“Estamos pedindo que novas remessas de vacinas sejam enviadas a cidade. Reforçamos também que a população não vacinada em 2021, em especial crianças entre 06 meses e 05 anos, idosos, gestantes e imunossuprimidos procure se vacinar”, disse o coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda.