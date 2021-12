Dez organizações da sociedade civil têm representantes no grupo que conta ainda com membros do Poder Público

Representantes da sociedade civil que compõem o Conselho Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial de Volta Redonda (COMUPPIR/VR) foram escolhidos entre 16 entidades habilitadas pelo Edital de Chamamento para concorrerem à eleição. Dez organizações ficaram com as cadeiras após o pleito no dia 10 de dezembro, quando se comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos, no Memorial Zumbi dos Palmares, na Vila Santa Cecília, quando se comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos.

As entidades, que representam a diversidade na luta por igualdade racial em Volta Redonda, farão parte do conselho no quadriênio 2022 até 2025. Os Movimentos Sociais Negros Organizados ficaram com seis vagas, a serem ocupadas pelo Grupo das Marias, Centro Cultural Mandela, Movimento Negro Unificado (MNU), Clube Palmares, Movimento Punho Cerrado e Associação de Mulheres Mariana Crioula (AMAC).

Representando as entidades de classe, está a Comissão de Igualdade Racial e Intolerância Religiosa da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil); os Núcleos de Estudos Étnicos Universitários são representados pelo Observatório de Direitos Humanos do Sul Fluminense da UFF (Universidade Federal Fluminense); as Instituições voltadas para os Diretos Humanos pelo Coletivo Sentinelas da Aldeia; e as Instituições religiosas de Matriz Africana pela Mojubá – Comissão de Terreiros e Povos Tradicionais de Volta Redonda. Cada um com uma cadeira no conselho.

De acordo com a secretária municipal de Políticas para Mulher e Direitos Humanos, Glória Amorim, os conselhos municipais têm papel fundamental no exercício pleno da cidadania e, por isso, são imprescindíveis à democracia. “Eles têm a função de ampliar a participação da sociedade civil nos espaços de decisão da esfera pública”, disse.

“Os conselhos municipais são entidades públicas de natureza consultiva, funcionam como ferramentas que possibilitam à sociedade civil, tanto a participação ativa na formulação de políticas públicas setoriais quanto à possibilidade do controle e da fiscalização sobre essas políticas”, completou a secretária.

O Conselho Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial de Volta Redonda também será composto por membros do Governo Municipal, com integrantes das seguintes secretarias e autarquias: secretarias de Cultura (SMC), de Saúde (SMS), de Administração (SMA), de Ação Comunitária (Smac); Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre); Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR); Fundação Beatriz Gama (FBG); Empresa de Processamento de Dados de Volta Redonda (EPD-VR); e Companhia de Habitação de Volta Redonda (Cohab). Secom/PMVR

Foto: divulgação