Dois homens e uma mulher foram conduzidos à delegacia de Volta Redonda na manhã deste sábado (18) com armas e uma grande quantidade de entorpecentes. Eles estavam em um imóvel na Rua Fernando, no bairro Volta Grande.

Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, no local foram encontrados uma pistola 9 milímetros carregada com 10 munições, um rifle calibre 38 especial, 242 tabletes de maconha, 184 sacolés de crack, 60 tubos de cocaína, dois rádios comunicadores, duas bases de rádios, uma quantidade de DVDs piratas e 13 ampolas com substâncias químicas.

Todo o material também foi levado para a 93ª DP. No momento desta publicação, não havia informações se eles permaneceram presos.