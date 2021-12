Policiais rodoviários federais abordaram na noite de sábado, por volta das 20h30min, durante operação de fiscalização de combate ao crime, o condutor de uma caminhonete Hyundai/HR, com placa de São Paulo, de 46 anos e um passageiro de 27 anos, no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa,

Durante fiscalização, o condutor alegou ser o proprietário do veículo, mesmo não estando em seu nome. Disse que estava indo para Itajubá (MG) para buscar frutas. Ele confessou aos agentes que não era habilitado e que o passageiro estava de companhia para ajuda-lo, quando necessário. Sobre a caminhonete, ele contou que havia comprado há uns três meses, mas não soube dizer o nome, endereço e telefone do vendedor. Disse apenas saber que o vendedor era de Teresópolis (RJ).

Ao realizarem vistoria minuciosa no veículo os policiais observaram indícios de falsificação nas placas ostentadas, confirmando se tratar de um clone e o veículo original (abordado pela PRF) seria na verdade emplacado em Guarulhos (SP), com registro de roubo no mesmo município em 27 de novembro de 2020.

Diante dos fatos, tendo o condutor assumido a responsabilidade pelo veículo, foi dada voz de prisão por receptação. O passageiro foi arrolado como testemunha e a ocorrência apresentada na 90ª Delegacia de Polícia, de Barra Mansa para registro dos fatos e recuperação do veículo roubado.

OBS: A caminhonete recuperada está avaliada em R$ 57.842,00; segundo tabela FIPE