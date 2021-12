João Batista da Silva, de 63 anos, morreu em um incêndio, na noite da quarta-feira (22), em uma casa no Beco da Esperança, no bairro Coqueiros, em Volta Redonda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu apagar as chamas, mas encontrou dentro do imóvel o corpo do homem já sem vida. A Polícia Militar esteve e no local e a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.

A perícia foi feita e as causas serão apuradas pelos agentes. Foto: Redes sociais.