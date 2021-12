Operação “Toda vida Importa” é deflagrada em Barra do Piraí

A Polícia Civil de Barra do Piraí, comandada pelo delegado Dr. Rodolfo Atala, deflagrou no início da manhã desta quinta-feira, por volta das 6 horas, a operação denominada “Toda Vida Importa”, cujo objetivo é atuar preventivamente, evitando a prática de crimes de homicídios durante as festividades de final de ano.

Trata-se de Operação deflagrada a partir de força tarefa realizada pela 88ª DP, Barra do Piraí, a fim de solucionar e reprimir diversos crimes violentos, todos vinculados ao tráfico de drogas cometido por facções criminosas, “CV” e “TCP”. Operação conta com apoio da Polícia Militar e Guarda Municipal de Barra do Piraí.

A operação conta com 25 policiais e oito viaturas para o cumprimento de ordem Judicial, com cinco mandados de prisão preventiva, mandado de busca e apreensão de objetos e outros: quatro.

Na presente investigação se identificou uma célula da facção “Comando Vermelho”, que está intimidando os moradores do bairro Carbocálcio, bem como cometendo roubos no intuito de cobrar as dívidas feitas por usuários de droga na localidade. Uma das vítimas foi agredida, coagida a não vir à delegacia e teve a motocicleta roubada.

Acresce destacar que dados de inteligência indicam os integrantes de uma das facções criminosas tencionam promover a morte de participantes da facção rival durante as festas de fim de ano, bem como a de usuários com dívidas relacionadas a aquisição de drogas, razão pela qual o principal objetivo da operação é evitar que se estabeleça uma guerra entre criminosos nos bairros de Barra do Piraí, onde existe a venda de entorpecentes, durante as festividades de Natal e na passagem para o ano de 2022.