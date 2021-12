Homem desmaia ao ser intoxicado com fumaça de lança-perfume

Durante operação “Toda Vida Importa”, de combate a criminalidade, deflagrada na manhã desta quinta-feira, pela Polícia Civil, comandada pelo delegado Rodolfo Atala, de Barra do Piraí, um dos presos ao perceber que policiais estavam no portão de sua casa ateou fogo em um carregamento de lança-perfume.

A fumaça causou intoxicação no criminoso que caiu no chão e foi salvo pelos policiais que arrombaram as portas. Segundo o delegado Rodolfo Atala, na casa havia grande quantidade de drogas e munições para diversos calibres.