Manter o diálogo com a população é uma prioridade para o parlamentar

Mesmo diante de um ano de tantas adversidades e afastamento em razão da pandemia, o deputado federal Delegado Antonio Furtado adotou todas as medidas de segurança necessárias e não deixou de percorrer as cidades para conversar com a população. Para ele, nunca foi tão importante estar presente na vida das pessoas, entender suas demandas e buscar soluções práticas.

E neste fim de ano, o parlamentar aproveitou para fazer um balanço dos municípios em que esteve durante 2021. Ao todo, no Sul Fluminense, 12 cidades foram visitadas. Entre elas: Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Quatis, Rio Claro, Pinheiral, Barra do Piraí, Piraí (Arrozal e Santanesia), Mendes, Vassouras, Miguel Pereira e Levy Gasparian.

Conhecido como o “deputado que não para”, o Delegado Antonio Furtado acredita que manter um diálogo constante com a população é fundamental para planejar as ações de forma assertiva e viabilizar o encaminhamento de recursos de acordo com as necessidades de cada município.

– Sentado no gabinete não é possível conhecer os problemas. A maioria das pessoas não consegue ir até nós. A nossa obrigação é estreitar essa relação e ir até quem deseja falar. Por isso, não abro mão de visitar as cidades. Eu noto que as pessoas gostam de ter esse contato e conversar olho no olho, explicar as suas dificuldades. Nós buscamos sempre dar uma resposta. Aquilo que depende de mim e da minha equipe, nós fazemos prontamente. Já encaminhamos centenas de ofícios para as prefeituras em busca de soluções que os moradores dependem e aguardam – explicou.

Outra iniciativa positiva e que reforça a filosofia de aproximação é o Gabinete em Movimento. O projeto percorre diversos municípios, prestando contas das atividades e apontando novas propostas para melhorar a vida dos moradores.

– Lembro que na minha campanha, em 2018, eu assumi o compromisso com os meus eleitores de que não seria um político “Copa do Mundo”, que surge apenas a cada quatro anos, em época de eleição. Eu quero realmente conhecer de perto a realidade. Assim, conseguimos realizar um mandato que seja efetivamente popular e participativo – contou.

A moradora de Quatis, Maria Aparecida Abelardo de Paula, contou que conheceu o deputado em uma edição do Gabinete em Movimento em Barra Mansa, na Praça da Matriz. Segundo ela, na ocasião, recebeu um material com informações sobre o mandato. Um tempo depois, o encontrou novamente, desta vez em sua cidade. “Foi muito bom. Ele conversou comigo e foi muito atencioso”, disse a quatiense.