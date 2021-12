Alunos de escola municipal de Floriano dão lição de solidariedade

Eles se uniram e arrecadaram recursos para ajudar na construção de telhado de casa que foi atingida pelas chuvas do dia 16 de dezembro

Alunos e professores da Escola Municipal Bartholomeu Anacleto, localizada no distrito de Floriano, em Barra Mansa, encerraram o ano letivo de 2021 dando uma grande lição de solidariedade. Durante uma semana eles se uniram e arrecadaram recursos para ajudar na reconstrução do telhado da casa de Flávia Caroline Cerqueira Xavier, que foi totalmente destruído pela tempestade que atingiu a Vila dos Remédios no último dia 16.

Flávia é dona de casa e mãe de quatro filhos: um bebê de sete meses, uma criança de dois anos, além de Maria Verônica, 9 anos, e Luiz Felipe, 11 anos estes dois últimos estudantes do 6º e do 4º ano da unidade escolar. Ela contou que quando o telhado foi carregado pela força dos ventos estava em casa com os dois filhos menores. “Foi um grande susto e pela graça de Deus não sofremos um arranhão. Uma das paredes do meu quarto caiu. Tivemos que vir momentaneamente para a casa dos meus pais na Vista Alegre até que a obra seja realizada”.

Através da iniciativa que foi idealizada pela direção da escola, foi possível arrecadar R$678. O valor foi revertido na compra de parte do material necessário para a realização da obra do telhado. Flávia disse que também recebeu doações de parte das telhas necessárias e as demais conseguiu comprar, de segunda mão. Ela fez questão de agradecer o empenho dos funcionários e alunos da escola e das outras pessoas que estão ajudando a família.

– O gesto da direção, professores, alunos e dos moradores da localidade me surpreendeu. Eu só tenho a agradecer por tudo, inclusive pelas cestas básicas enviadas pela Secretaria de Educação e outras doadas pela população. Neste momento tão difícil é muito bom contar com a compreensão e humanidade das pessoas. Se não fosse esta ajuda a situação seria muito mais difícil, pois meu marido estava desempregado. Tem exatamente um mês que ele conseguiu arrumar serviço – revelou Flávia.

A dona de casa já retirou os materiais adquiridos pela escola da loja de material de construção. A dificuldade agora é encontrar voluntários para ajudar com a mão de obra.

A diretora da escola Dayse Luz de Carvalho destacou o empenho de toda a comunidade escolar. “Pedimos a contribuição voluntária de R$2 dos alunos que podiam colaborar e conseguimos atingir nosso objetivo, que foi ajudar ao próximo e simultaneamente trabalhar conceito de humanidade e solidariedade com os nossos alunos”, concluiu.