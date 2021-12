A Polícia Civil prendeu na tarde desta quinta-feira, um padeiro, de 20 anos, suspeito de envolvimento do assassinato ocorrido no dia 1º de novembro, de Matheus Lucas Narciso Santos, de 18 anos, na Rua Geraldo David Ferret, no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa.

Câmeras de monitoramento gravaram o crime que treve a participação de dois comparsas. O padeiro foi preso em casa, na Rua José Jorge dos Reis Filho, também na Vista Alegre. Segundo o delegado Michel Floroschk, Matheus foi morto porque os assassinos acreditavam que ele integrasse uma facção rival à deles.

O delegado Floroschk, disse que o rapaz preso hoje é um dos que aparecem nas imagens impedindo a vítima de correr, enquanto o atirador se aproximava para efetuar os disparos. Matheus morreu no local.