VR: Morre vítima de acidente no Contorno. Jovem tinha apenas 23 anos

Foi identificada como Eduarda Gomes Reis, de 23 anos, a vítima fatal do acidente ocorrido na tarde desta sexta-feira (31), na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. O carro em que ela estava bateu de frente com outro, ferindo outras quatro pessoas.

Eduarda chegou a ser levada pelos bombeiros para o Hospital São João Batista, mas já chegou a unidade médica com parada cardíaca e não resistiu aos ferimentos. O namorado de Eduarda, identificado como Aurismar Chaves de Oliveira, de 24 anos, e outras três pessoas, identificadas como Thamiris Souza Barbosa, de 28 anos, Gilson Emílio de Alcântara, de 57, e uma menor de idade, de 8 anos, foram socorridas para o mesmo hospital.

Segundo apurado pela reportagem, Aurismar, Thamiris, Gilson, e a criança, estão lúcidos e em observação. É o terceiro acidente ocorrido na Rodovia do Contorno em oito dias. No dia 23 de dezembro, uma mulher morreu e uma criança, de 11 anos, ficou ferida depois que a moto em que elas estavam bateu de frente com uma carreta. Já na terça-feira (28), dois caminhões bateram de frente. Na ocasião, um homem, de 39 anos, ficou ferido. Felipe Cury