Mulher leva sete facadas e Barra Mansa

Uma mulher de 38 anos levou sete facadas do marido na madrugada deste sábado (1), em Barra Mansa. A ocorrência da Polícia Militar obtida pela reportagem não informa o bairro em que o crime ocorreu, mas diz que ela deu entrada no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, logo após ser esfaqueada. O marido dela recebeu voz de prisão em flagrante após também dar entrada na unidade médica por supostamente ter sido vítima de um atropelamento, cujas circunstâncias ainda não estavam esclarecidas.

Segundo a ocorrência, ela informou aos policiais que compareceram na unidade médica que o seu companheiro, por ciúmes, após uma briga, desferiu sete facadas contra ela. Ele fugiu do local, mas, logo depois da mulher dar entrada no hospital, ele também deu entrada na unidade médica, no início da manhã, dizendo ter sido vítima de um atropelamento.

Questionado pelos agentes sobre o ocorrido, a PM informou que ele confessou aos policiais ter esfaqueado a mulher, recebendo voz de prisão ainda no hospital. A faca utilizada no crime foi apreendida. Segundo a ocorrência, o caso foi registrado na delegacia de Barra Mansa e o suspeito vai responder por tentativa de homicídio.

No momento desta publicação, ele estava internado na clínica cirúrgica sob custódia policial com a mão direita fraturada. A mulher sofreu cortes leves e já recebeu alta do hospital.