Covid-19: Barra Mansa vacina com D3 imunizados até 04/09

A Secretaria de Saúde de Barra Mansa dá continuidade a vacinação contra à Covid-19. Nesta terça-feira, dia 04, acontece a repescagem da primeira dose do imunobiológico em pessoas com idade a partir dos 12 anos e a aplicação da segunda dose da vacina da Janssen para quem recebeu a primeira dose até 04 de agosto passado.

As segundas doses da Coronovac e AstraZeneca estão concentradas na Unidade de Saúde do Ano Bom, que também realiza as segundas doses da vacina de outros laboratórios. A dose de reforço (D3) está sendo aplicada em cidadãos que receberam a segunda dose até 04 de setembro.