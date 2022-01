Boi é resgatado dentro de piscina no bairro Santa Cruz

Um boi foi resgatado no domingo de dentro de uma piscina de um sítio localizado na Estrada Santa Cecília do Ingá, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pelo dono do sítio e bombeiros conseguiram retirar o animal. Os bombeiros utilizaram tábuas, cordas e mangueiras. Pesando cerca de meia tonelada, o boi corria risco de se cansar e se afogar.

Ao final do resgate, o dono do animal apareceu e agradeceu aos bombeiros pelo salvamento do bovino. Informação do G1. (Foto Divulgação)