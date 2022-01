Mulher denuncia companheiro por agressão na Deam

Uma mulher, de 35 anos, esteve na Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher), de Volta Redonda no final da noite de segunda-feira, para registrar a agressão sofrida de seu companheiro, de 28 anos, em sua residência localizada na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), no bairro Siderlândia, em Volta Redonda.

Ela contou também aos policiais que seu companheiro estaria envolvido com desmanche de veículos furtados. Policiais militares foram até a casa da vítima onde apreendeu uma tampa traseira de um Chevrolet Ônix. A apreensão da tampa traseira foi registrada da 93ª Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. A peça vai ser periciada para apurar sua procedência.

O companheiro da vítima não foi localizado. O registro na Deam foi com relação pelos crimes de ameaça e injúria. Foto: Polícia Militar.