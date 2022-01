Doações ao Hemonúcleo de Barra Mansa aumentaram 14% no último ano

Secretaria de Saúde promoveu sete campanhas, conseguindo também a marca de 2.106 novos voluntários, 5.608 atendimentos e 4.676 bolsas coletadas

A Secretaria de Saúde de Barra Mansa, por meio do Hemonúcleo, divulgou nesta terça-feira, dia 04, o balanço de doações de sangue do ano de 2021. Durante o período, foram realizadas sete campanhas com o objetivo de manter o estoque de sangue em dia. Em comparação ao ano de 2020, quando foram realizados 5.608 atendimentos e 4.037 bolsas coletadas, 2021 obteve aumento de 14%, com 5.608 atendimentos e 4.676 bolsas de sangue. A Pasta também registrou a marca expressiva de 2.106 novos voluntários no último ano.

A coordenadora do Hemonúcleo, Thaís Mendes, comentou os bons números atingidos. “Graças ao bom trabalho da nossa equipe e ao apoio do nosso secretário Sérgio Gomes (Saúde), e do prefeito Rodrigo Drable, conseguimos chegar com nosso estoque de sangue em alta no final do ano, que é a época onde ocorre uma grande procura de bolsas de sangue para emergências”, disse Thaís.

Ela também agradeceu a todos que se empenharam em doar. “Nossos moradores que fazem parte dessa corrente do bem são capazes de salvar vidas. Que neste ano de 2022 possamos trabalhar duro para obtermos resultados melhores ainda”, concluiu a coordenadora do Hemonúcleo.

O secretário de Saúde agradeceu o apoio da população e reforçou a importância de ser um doador. “É um enorme prazer ver que a população da nossa cidade está unida e tem o discernimento sobre a importância de ajudar o próximo que necessita. É importante darmos visibilidade às campanhas de doação e ficarmos atentos aos chamamentos feitos por nossos profissionais”, destacou Sérgio Gomes.

Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos. A primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menores de idade só podem doar mediante autorização dos responsáveis. A pessoa deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos e não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes. Caso tenha feito tatuagem, a pessoa deve aguardar um ano para doar.