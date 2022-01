SEMOP se reúne com Conselho Comunitário de Segurança em Volta Redonda

Em pauta, a retomada do diálogo e do trabalho em conjunto

Na manhã desta terça-feira, dia 4, o novo secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, reuniu-se com quatro integrantes do Conselho Comunitário de Segurança (CCS) e o comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), inspetor Silvano. O objetivo do encontro foi retomar o diálogo entre as partes, entender as demandas reprimidas e agilizar o atendimento solicitado.

Depois de explicar os novos investimentos que serão feitos em toda a cidade na área de segurança pública, como o aumento significativo de câmeras de monitoramento, o secretário Luiz Henrique informou ainda que está realizando reuniões com diversas parcelas da sociedade. “O intuito é envolver todos na questão da segurança, pois somente com essa ajuda alcançaremos bons resultados”, esclareceu ele.

Para a presidente do CCS, Rosane Soares, a reunião foi muito produtiva. “O Conselho estava precisando da aproximação com a nova Secretaria de Ordem Pública (SEMOP), pois temos o papel fiscalizador e construtivo, por isso precisamos fazer parte das ações de segurança que vão acontecer na cidade. Estamos certos que a segurança vai avançar em Volta Redonda: daqui para é só crescimento”, disse.

Uma das ações comemoradas pelos integrantes do CCS foi o retorno dos cafés comunitários. “As reuniões setoriais nos bairros, sempre com a presença de vários moradores, das associações e das forças de segurança traziam excelentes resultados. Pretendemos resgatar esses encontros com as forças de segurança, entendendo os anseios da população de cada área e atendendo da melhor forma”, finalizou o secretário.

Além da presidente Rosane Soares, também estiveram representando o CCS: o vice-presidente Claudinei Evangelista; a conselheira de Ética da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Nubia Oliveira, e a secretária Dayne Silveira. Fotos: divulgação Secom/PMVR.