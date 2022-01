Homem baleado na perna perde muito sangue e morre na Santa Casa, de BM

Vítima não resiste e morre na Santa Casa

Agnaldo Gomes do Nascimento, de 36 anos, baleado na noite de terça-feira, no bairro Vila Maria, não resistiu ao ferimentos e morreu durante os primeiros procedimentos na Santa Casa de Misericórdia, na Rua Pinto Ribeiro, no Centro de Barra Mansa.

O autor dos disparos, que já foi identificado, estava de bicicleta. Agnaldo chegou a entrar em luta corporal com ele, quando a arma falhou. Depois, correu para a Rua Antônio Graciano da Rocha, onde mora, mas caiu, sendo socorrido por populares. Segundo informações da unidade hospitalar, a vítima foi atingida na perna (na altura da virilha), mas perdeu muito sangue.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia, de cidade.