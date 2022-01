Qualificação acontecerá nos Cras, no Centro de Inclusão Produtiva e no Centro Especializado de Produção Alimentar

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC), abriu nesta semana, inscrições para oficinas de capacitação e inclusão produtiva que acontecem a partir do próximo dia 10 nos 31 Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), no Centro de Inclusão Produtiva (CIP) e no Centro Especializado de Produção Alimentar (CEPA). O principal objetivo é oferecer capacitação e qualificação profissional para a população, além de inserir novos profissionais no mercado de trabalho.

De acordo com a coordenadora do Programa de Inclusão Produtiva, Marlene Mota, as oficinas de Inclusão Produtiva foram criadas com o intuito de fortalecer a autonomia dos usuários dos CRAS e qualificá-los para o mercado de trabalho.

“Além de oferecer qualificação profissional aos nossos usuários dos CRAS, principalmente para aqueles que se encontram em vulnerabilidade social, buscamos também resgatar a autoestima do público participante. Mostrar que todos são capazes, independentemente de idade, sexo, condição social ou financeira”, disse Marlene.

Para o secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, capacitar a população que tanto precisa, neste momento em que todos os equipamentos da assistência social foram reformados e reabertos, é de extrema importância.

“Essas oficinas são muito importantes, principalmente nesse momento de pandemia, período em que muitas pessoas perderam os seus empregos. Os cursos vão funcionar em todas as nossas unidades que foram totalmente reformadas para melhor atender a nossa população. Queremos atender o maior número de pessoas possível”, destacou Munir.

As oficinas contarão com atividades voltadas para diversas áreas, como: culinária, artesanato, customização de roupas, manicure, cabeleireiro, barbeiro, corte e costura, entre outros. As aulas serão realizadas de duas a três vezes por semana, dependendo do curso escolhido.

Para mais informações e inscrições, os interessados devem procurar o CRAS mais perto de sua residência. Foto: divulgação Secom/PMVR.