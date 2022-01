GMVR faz balanço de serviços prestados em 2021

Levantamento mostra números referentes a ocorrências de trânsito, capacitações dos agentes, entre outras ações

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) fez um balanço de todo o trabalho realizado durante o ano de 2021, promovendo mais segurança, tranquilidade e qualidade de vida à população. Segundo o levantamento feito pela GMVR, no ano passado foram feitos 1.621 Boletins de Registro de Acidente de Trânsito (Brat) sem vítimas.

Em relação aos casos de embriaguez ao volante, ao longo de 2021, os guardas municipais prenderam em flagrante, 51 motoristas por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool; sendo 31 envolvidos em acidentes de trânsito sem vítimas.

Veículos

Com registro de roubo/furto, foram recuperados pela GMVR 34 veículos, sendo 25 automóveis e 9 motocicletas, cujos proprietários tiveram seus bens de volta. E foram levados 500 veículos ao Depósito Público Municipal por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sendo 328 motocicletas e 172 automóveis/caminhonetes.

UGC

A Unidade de Guarda Comunitária (UGC) atendeu a 379 solicitações referentes a veículos em situação de abandono, sendo que 308 foram retirados das vias públicas pelos proprietários, após os agentes da GMVR orientá-los e adverti-los. Os outros 71 veículos/sucatas foram removidos ao Depósito Público Municipal.

Capacitação

Em todo o ano de 2021, por causa da pandemia, a GMVR ministrou dois cursos sobre o tema Atualização de Agente de Trânsito, ambos com carga horária de 32 horas, para os agentes das guardas municipais de Valença e de Barra do Piraí.

Além disso, no ano passado, 20 guardas municipais de Volta Redonda participaram do curso de Currículo da Disciplina de Armamento e Tiro, do Curso de Formação das Guardas Municipais, com carga horária de 160 horas, ministrado por instrutores do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e apoio do guarda municipal Nésio. O curso é exigência da Polícia Federal, para celebração de convênio e obtenção do porte de arma institucional.

Fotos: divulgação Secom/PMVR.