Com o objetivo de capacitar e enriquecer a formação profissional e pessoal dos agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Porto Real, o prefeito da cidade Alexandre Serfiotis recebeu nesta quarta, 5 de janeiro, o deputado federal Jones Moura e Eduardo Cabral, agente da GM-RJ (Guarda Municipal do Rio de Janeiro). O objetivo da reunião foi firmar um convênio entre as GCMs de ambas as cidades, onde a guarnição de Porto Real vai receber um curso de formação e capacitação na capital fluminense.

Toda a formação acontecerá na Academia da Guarda do Rio de Janeiro e o Curso está dentro da Matriz Curricular exigida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). “Ao final do Curso, os agentes receberão o certificado de uma instituição licenciada pelo MJSP”, destaca o prefeito Alexandre Serfiotis, que agradeceu ao deputado Jones Moura por auxiliar na criação do convênio.

“Estamos muito felizes em trazer mais uma novidade para a cidade e que beneficiará diretamente na segurança pública dos nossos moradores. Estou muito grato por receber Jones Moura e Eduardo e espero que essa parceria possa gerar bons frutos daqui para frente”, finalizou Alexandre.

Já o deputado federal também agradeceu a recepção e destacou a importância da capacitação junto aos Guardas Municipais. “É de extrema importância que a GCM tenha formação dentro dos parâmetros do Ministério da Justiça, onde todo esse conhecimento seja voltado para proteger e servir a sociedade como um todo”, disse Jones Moura.