A ação acontecerá em horário especial das 17h às 21 horas

A Central de Vacinas sediará a Campanha de Repescagem de Imunização Contra a Covid-19, que será realizada na quinta, 06, das 17h às 21h. A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Real, e visa aplicar a 1ª, a 2ª e a 3ª Dose aos grupos de pessoas que estejam com a vacinação pendente.

– Grupo de pessoas com 12 anos+ que não fizeram a primeira ou a segunda dose (intervalo mínimo de 8 semanas entre as doses);

– População de 18 a 59 anos que não fizeram a dose de reforço/D3 (intervalo mínimo de 5 meses após a 2 dose);

– Idosos de 60 anos+ que não realizaram a dose Reforço/ D3 (intervalo mínimo de 6 meses após a 2 dose);

– Todos os pertencentes aos grupos de risco que se encontram com a vacinação pendente.

Todas as pessoas devem se dirigir à Central de Vacinas tendo em mãos: documento pessoal com foto; CPF; comprovante de residência, cartão do SUS e cartão de vacinação.

Menores de 18 anos devem estar acompanhados do responsável.