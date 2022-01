Na Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda, o entreposto alcançou a marca de 50.000 toneladas de resíduos reciclados em cinco anos

Dentre muitas práticas de sustentabilidade ambiental realizadas pela CSN, o Entreposto de Recicláveis em Volta Redonda-RJ, merece destaque. O local recebe os materiais descartados pelas áreas de Produção, Manutenção e Apoio, com a responsabilidade de armazená-los, separá-los conforme a legislação ambiental e destiná-los corretamente, com a máxima eficiência em reciclagem.

“O Entreposto de Recicláveis busca alternativas para o uso sustentável dos materiais e evita ao máximo que sejam desnecessariamente destinados. A equipe está sempre à procura de inovação e tecnologias para que o resíduo se torne nova matéria-prima, como por exemplo, o cabo elétrico, a lata de spray e o alumínio em fio, que são processados em nosso entreposto e, posteriormente, retornam para a produção da empresa”, explica Daira Rodrigues, gerente de recicláveis.

A destinação dos resíduos no entreposto é avaliada de três formas diferentes. Na primeira, privilegia-se a reutilização interna dos materiais descartados na produção, para melhor aproveitamento no processo. Na segunda, são identificados os materiais que, após a segregação e processamento, podem ser comercializados com maior valor agregado. E a terceira forma é a destinação dos resíduos somente a fornecedores licenciados para um descarte ambientalmente correto.

Localizado na Usina Presidente Vargas, o entreposto alcançou evoluções significativas em seus indicadores de reciclagem e faturamento desde a criação da Gerência de Recicláveis, em 2016. A gerência passou a administrar mais entrepostos similares em outras plantas do Grupo CSN, gerando resultados sustentáveis melhores ao meio ambiente e mais valor à Companhia. De 2016 a 2020, o faturamento aumentou em 146%, chegando, no ano passado, à marca de aproximadamente 10.000 toneladas/ano de resíduos geridos.