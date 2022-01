UBSF Água Limpa passa por reformas

Previsão é que trabalhos durem cerca de 60 dias. Atendimentos serão divididos entre outras unidades durante período de obras

Para atender melhor as demandas da comunidade, a UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) Água Limpa I está sendo reformada pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda. A obra prevê a reforma geral do prédio, que inclui reparos e limpeza do telhado e pintura. O valor do investimento é de R$48.486,13. A previsão é que os trabalhos durem cerca de 60 dias.

Durante este período, os atendimentos serão divididos entre a Unidade Descentralizada de Fisioterapia João Gonzaga, situado na mesma rua (Av. Felipe dos Santos), em frente à UBSF, e a UBSF Água Limpa II, localizada na Rua Violetas, nº 214.

Enquanto a unidade estiver em obras, os atendimentos administrativos, entrega de medicamentos, consultas médicas e de enfermagem acontecerão na unidade de fisioterapia. Já curativos, vacinas, aferição de pressão e teste de glicemia, administração de medicamentos, entre outros estarão sendo realizados na UBSF Água Limpa II.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), na UBSF Água Limpa I são atendidos por mês, em média, 1500 pacientes. Sendo que esses atendimentos estão divididos entre procedimentos como aplicação de vacinas, aferição de pressão e consultas médicas e de enfermagem.

Foto: Divulgação/Secom PMVR