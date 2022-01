Prefeitura faz desentupimento em bueiros nas vias públicas

A Prefeitura de Porto Real realiza desde a última sexta, a limpeza no sistema de escoamento de águas pluviais em diversos pontos da cidade. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos, SMOSP, vem trabalhando na desobstrução dos bueiros, pois o município vem sendo afetado pelas constantes chuvas nos últimos dias, o que acaba causando transtornos a população em vários locais.

De acordo com a SMOSP o entupimento, em diversos casos, é causado por entulhos, objetos ou lixos jogados nas ruas. Por isso, a Prefeitura pede a colaboração dos munícipes para que não joguem lixo nas ruas e informa que a equipe da SMOSP segue dando continuidade nesta semana neste serviço.

O prefeito Alexandre Serfiotis ainda reitera que é muito importante que todos façam o descarte do lixo corretamente e que fiquem atentos aos horários de coleta do seu bairro. “O pequeno ato de evitar jogar papéis na rua, já auxilia para que evitemos as enchentes no período chuvoso. Esse é um trabalho conjunto e só com o apoio de todos iremos superar isso”, analisa Alexandre.