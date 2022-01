Saae se pronuncia sobre abastecimento de água no bairro Volta Grande

O Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda) informa que, devido a um deslizamento de terra, a rede de abastecimento de água, próximo ao bairro Volta Grande 4, foi rompida.

O deslizamento foi provocado pela chuva e, com isso, o fornecimento de água regular pode ficar comprometido nos bairros: Dom Bosco, Nova Primavera e Parque do Contorno 1 e 2.

As equipes da autarquia já estão no local trabalhando no reparo. A maior dificuldade encontrada, até o momento, é a limpeza e remoção da terra. Ainda não há previsão da conclusão dos serviços.

O Saae-VR orienta que a população faça uso consciente da água, priorizando o consumo humano.