Moradores do Moinho de Vento acionaram os agentes após avistarem o animal no quintal de uma casa

Agentes da Guarda Ambiental de Barra Mansa resgataram na manhã desta quarta-feira, 12, um filhote de jacaré-de-papo-amarelo. De acordo com a equipe de fiscalização, o animal foi encontrado por moradores no quintal de uma casa, em uma área de sítio e chácaras, no bairro Moinho de Vento.

Segundo o gerente de fiscalização da Guarda Ambiental, Felipe Rodrigues, os populares conseguiram pegar o animal, que ainda é um filhote, e colocá-lo dentro de um tambor.

“Os agentes foram acionados pelos moradores e quando chegamos ao local, nossas equipes fizeram a devida captura e encaminharam o jacaré para um zoológico da região, onde após parecer médico será verificada a possibilidade dele ser reinserido em seu habitat natural”, explicou Felipe.

Moradores de Barra Mansa que encontrarem animais silvestres podem entrar em contato com a Guarda Ambiental através dos telefones: (24) 99923-7641 ou (24) 2106-3408; ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Foto: Divulgação