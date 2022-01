Equipamento servirá para estabilizar tensões elétricas e melhorar funcionamento de elevatória

Com o objetivo de garantir um melhor fornecimento de água potável a cerca de 25 mil moradores, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) está construindo uma nova subestação de energia elétrica no pátio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), localizada no bairro Retiro. O equipamento servirá para estabilizar as tensões elétricas entregues pela concessionária de energia, garantindo um funcionamento satisfatório da elevatória de água potável que atende cinco bairros.

“A elevatória também está no pátio da SMI. A hora que liga, a energia cai. A bomba desliga. Começa a desarmar disjuntores. A saída é fazer a subestação, colocar transformador novo, um aparato que consiga estabilizar a tensão. Essa subestação ficará ao lado da casa de bomba da elevatória”, explicou o engenheiro do Saae-VR, Sergio Meira.

A construção da subestação tem prazo previsto de 90 dias para ser concluída, e serão investidos mais de R$ 200 mil. Serão beneficiados, principalmente, moradores dos bairros Vila Brasília, Coqueiros, Mariana Torres, Belo Horizonte e Verde Vale.

“A variação de energia elétrica, assim como as fortes chuvas, tem prejudicado o abastecimento de água para alguns pontos da cidade. Temos trabalhado para garantir o fornecimento a todos os bairros, e para solucionar os problemas. Essa subestação é uma prevenção para que a elevatória não seja afetada e que a população tenha seu direito de acesso à água potável garantido”, afirmou o presidente do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC.