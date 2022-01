Sider Shopping encerra 2021 com cinco novas operações

A temporada de inaugurações segue no início de 2022 com mais dois empreendimentos

Com o avanço da vacinação e a retomada das atividades econômicas, o varejo encerra o ano com otimismo e um novo fôlego, em especial no setor de shopping center. Dados da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) mostram que, no terceiro trimestre de 2021, 1.221 marcas inauguraram lojas em shoppings. O número é menor apenas que o quarto trimestre de 2020, quando, impulsionadas pelo Natal e Black Friday, 1.297 marcas anunciaram inaugurações.

O primeiro centro de compras de Volta Redonda, o Sider Shopping, celebra a chegada de 5 novas operações, entre lojas e quiosques em 2021. Entre as novidades estão Ortobom, Cosechas, BR Machine, Miss Case e Maria Açaí, que geraram dezenas de novos empregos, além de proporcionar incremento nas vendas e no fluxo de pessoas, trazendo novos clientes para o empreendimento.

Acreditando nessa retomada, algumas marcas aproveitaram para investir em melhorar seu espaço para oferecer um atendimento ainda melhor ao seu cliente. Foi o caso da Sonho dos Pés, que atua há 16 anos no Sider e fez um grande investimento reformulando todo o seu espaço deixando a operação mais moderna e clean.

Em 2022 a temporada de inaugurações continua. Já no primeiro mês do ano a rede Now Suplementos, de São Paulo, inaugurou sua primeira loja no estado do Rio de Janeiro, oferecendo como diferencial produtos exclusivos de alta qualidade a preço competitivo e facilidades de pagamento para seus clientes. No final do mês é a vez da chegada da maior rede de franquias de pastelaria do mundo, a 10 Pastéis, que vem para complementar o mix de lojas de alimentação.

Com a mudança de comportamento do consumidor, as novas lojas já chegam apostando na integração das lojas físicas e online, com atendimento híbrido, ampliando as possibilidades de compra através de aplicativos, mas mantendo a mesma experiência de atendimento presencial com possibilidade de retirada na loja ou entrega via drive thru e via delivery.