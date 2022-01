Atividade é aberta a todos os usuários que estejam com os exames de saúde e a carteira em dia

Para quem está em casa de férias este mês de janeiro, o Parque Aquático Municipal de Volta Redonda tem uma boa opção de lazer: todas as terças-feiras, às 15 horas, e nas quartas e sextas-feiras, às 9h, está sendo oferecido o ‘aulão de férias de hidroginástica’ A atividade é aberta a todos os usuários que estejam com os exames de saúde e a carteirinha do parque em dia.

Um dos coordenadores do Parque Aquático e dos cursos de natação e hidroginástica, Wagner Rogério de Oliveira, afirmou que o objetivo é motivar os usuários nesse período de férias no mês de janeiro com as aulas recreativas e atividades para exercitar e divertir.

O Parque Aquático funciona para o lazer de terça a domingo, das 8h às 17h, ficando fechado ao público nas segundas-feiras que são reservadas para os serviços de manutenção das três piscinas. O acesso gratuito é garantido aos moradores do município com carteirinha e exame médico atualizado.Os exames dermatológicos são feitos às terças e quintas-feiras, às 8h e nas quartas-feiras, às 13h30. Podem ser feitos também nas unidades de saúde nos bairros.

“As pessoas interessadas podem procurar a secretaria para o exame médico aqui na sede ou então fazer nos bairros, nas unidades de saúde. Bastam que tragam sunga e trajes de banho para realizar os exames”, explicou Wagner.

O cadastro deve ser feito na secretaria do parque de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. É necessária apresentação do Documento de Identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência em Volta Redonda.

Novas turmas e vagas

A direção do parque está montando novas turmas de 30 alunos cada, e respeitando as medidas sanitárias de distanciamento contra a Covid 19. Em fevereiro, as escolinhas de natação e hidroginástica voltam a funcionar no horário normal.

“São 30 vagas por turma. Ainda temos vagas para a parte da tarde, mas queremos capacitar mais professores e abrir novas turmas devido à grande procura”, enfatizou.

Regras do Parque

Para entrar no parque é necessário apresentar a carteirinha e um documento de identidade com foto. Menores de 14 anos só podem entrar acompanhados dos responsáveis. Dos 15 aos 17 anos, os jovens podem entrar sozinhos, porém com autorização prévia assinada pelos responsáveis legais. Não é permitida a entrada de comidas, bebidas, bronzeadores e óleos. Protetor solar é permitido.