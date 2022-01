Motorista de ônibus é assassinado no bairro Santa Cruz

O motorista de ônibus Cícero Afonso dos Santos Gomes, de 27 anos, da Viação Sul Fluminense, foi assassinado a tiros na manhã desta quarta-feira, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. A idosa Maria Mônica Corgosinho, de 75 anos, que estava dentro do veículo foi ferida na perna e no braço. O crime ocorreu na Rua José Alves, no Morro da Cruz, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

Segundo testemunhas, foram disparados ao menos 10 tiros. Populares relataram que os criminosos saíram de um carro, pararam o ônibus, entraram e efetuaram os disparos e fugiram em seguida. De acordo com as primeiras informações a vítima era cobrador e há poucos meses passou para função de motorista do coletivo. A vítima era morador do bairro Santa Rita do Zarur.

O Samu esteve no local e levou a mulher até o Hospital São João Batista. Polícia Militar está no local e já acionou a perícia da Polícia Civil.