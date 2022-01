Chuva causa deslizamentos de terra em Barra Mansa

Equipes da Prefeitura atenderam a ocorrências entre a noite de ontem e a manhã de hoje, prestando auxílio necessário à população e desobstruindo rua

A quinta-feira, 13, começou com limpeza em Barra Mansa devido a danos causados pelas chuvas. De acordo com a Defesa Civil, equipes da Prefeitura atenderam ocorrências entre a noite de ontem e a manhã de hoje. Um muro de contenção desabou no bairro Piteiras e uma via foi parcialmente interditada no Boa Sorte após deslizamento de terra. O índice pluviométrico registrado nas últimas 48 horas foi de 32 mm no município, sendo maior parte deste volume ocorrido na quarta-feira. A previsão para hoje, segundo o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais) é de chuva leve no final da tarde.

Entre os últimos registros está o deslizamento de terra na Rua Domingos José Dantas, no bairro Boa Sorte, por volta das 21h de ontem. Prontamente, equipes da Defesa Civil foram ao local analisar as condições da encosta. A Guarda Municipal sinalizou a via, que ficou interditada em meia-pista. O tráfego seguiu em esquema de siga e pare até as 8h30 desta manhã, quando o Saae-BM concluiu a desobstrução da rua.

“Vistoriamos o talude na noite de ontem e constatamos que o deslizamento foi apenas superficial. Como estamos há muitos dias com chuvas, as áreas de encosta estão muito saturadas de água. Pancadas rápidas, mas com acúmulo de água grande, podem gerar deslizamentos de terra”, explicou o coordenador de Defesa Civil de Barra Mansa, João Vitor da Silva Ramos.

Queda de muro

A outra ocorrência foi registrada na manhã desta quinta-feira, 13, no bairro Piteiras. A terra de uma encosta deslizou na Rua Joaquim da Silva Braga e o muro de contenção do local desabou. Ninguém ficou ferido.

A via foi sinalizada e moradores próximos ao local, orientados por técnicos da Defesa Civil. Equipes da Secretaria de Manutenção Urbana irão ao local avaliar as condições da rua.

Os rios que cortam a cidade, Barra Mansa e Bananal, mantêm níveis sem risco de transbordamento, assim como o Paraíba do Sul, que está com 3,1m.

A chuva deve cessar amanhã, dia 14, mas se caso algum moradores precisar de auxílio, pode entrar em contato com a Defesa Civil através dos telefones: 199 e (24) 3028-9370. FOTOS: Divulgação