O corpo de um homem, ainda não identificado e em adiantado estado de decomposição, foi encontrado na tarde da quarta-feira, no Rio Paraíba do Sul, na altura da Avenida Nova Resende, no bairro Campos Elísios, em Resende.

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros foram acionados e após três dias conseguiram localizar o corpo do homem que havia pulado no Rio Paraíba do Sul. O cadáver foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML), de Resende.