DRM-RJ faz vistoria em Paraíba do Sul

O Presidente do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (DRM-RJ), Luiz Claudio Magalhães e a Diretora de Geologia, Joana Ramalho, visitaram Paraíba do Sul, na tarde de ontem, 12 de janeiro, para realizar uma avaliação técnica em locais danificados pelas chuvas.

Segundo o presidente do DRM-RJ, esta visita técnica tem como objetivo a prevenção de novos problemas e o apoio aos munícipes prejudicados pelas fortes chuvas. “Trouxemos a diretora de geologia para fazer um laudo técnico sobre o que está acontecendo. A partir desse laudo a Prefeitura vai ter subsídio para tomar as ações necessárias. Estamos apoiando a prefeita Dayse Onofre para o que precisar. Sempre que solicitado viremos para uma ação de prevenção”.

As visitas continuam nesta quinta-feira, dia 13 de janeiro, e passarão por diversas localidades. Segundo a Defesa Civil a previsão é para mais chuvas nos próximos dias. Em caso de dúvida ou emergência, a população pode acionar a equipe através do telefone 153. Em caso de necessidade de abrigo devem procurar a Escola Municipal Sarah Faria Braz no bairro Barão de Angra e a Escola Municipal Paulo Lacerda no bairro Liberdade; esses são os dois bairros geralmente mais atingidos pelas enchentes.