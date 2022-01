Polícia Militar apreende drogas no Morro do Gama

Policiais militares do GAT (Grupo de Ações Táticas), do 10º Batalhão da Polícia Militar receberam denúncias no final da manhã deste sábado, por volta das 11 horas, sobre suspeito que estaria traficando na Rua Angra dos Reis, no Morro do Gama, em Barra do Piraí.

Os agentes foram até o local e ficaram de campanha observando a movimentação típica de tráfico de drogas. Durante algum tempo, os agentes viram um homem de camisa vermelha, boné branco traficando no local.

O suspeito ao perceber a presença dos agentes fugiu deixando para trás uma sacola com entorpecentes numa moita de bambu. Os agentes apreenderam a sacola que foi levada para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí. Foram apreendidas 264 sacolés de cocaína e 28 tiras de maconha.