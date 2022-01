PRF prende dupla em caminhonete furtada em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em patrulhamento quando por volta das 17h30min, de quarta-feira, abordaram uma caminhonete Fiat/Strada (vermelha), com placa de Recife (PE), no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no bairro Caiçara, em Piraí.

No veículo estavam dois homens, o condutor de 48 anos, e o passageiro, de 32 anos. Durante inspeção veicular foram observados que os itens de identificação estavam adulterados, constatando de um veículo clone, sendo o veículo original (abordado pela PRF) de mesma marca/cor/modelo, mas, licenciado no Rio de Janeiro, com registro de furto em 05 de setembro de 2015 no mesmo município.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos por receptação de veículo furtado e a ocorrência encaminhada para 94ª DP de Piraí.