PRF flagra condutor com CNH suspensa na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em trabalho de fiscalização quando abordaram por volta das 10h30min, um veículo Toyota Hilux (São Paulo), no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, em Piraí.

Ao ser verificada a documentação do condutor, de 47 anos, os agentes verificaram que a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) apresentada pelo condutor estava com o direito de dirigir suspeito de 01 de dezembro de 2021 até 01 de setembro de 2022.

Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) da PRF, tendo o condutor se comprometendo a comparecer ao JECRIM quando for intimado, sendo liberado para responder o processo em liberdade.

Além da lavratura do TCO, foi extraída a devida multa de trânsito por dirigir com CNH suspensa, no valor de R$ 880,41. O veículo ficou retido até apresentação de um condutor devidamente habilitado.