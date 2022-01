CSN abre inscrições para o Programa Jovem Aprendiz em Volta Redonda

As vagas também são destinadas às pessoas com deficiência

A Companhia Siderúrgica Nacional está com inscrições abertas para o processo seletivo do seu programa Jovem Aprendiz. São mais de 100 vagas em Volta Redonda para jovens que terão sua primeira oportunidade de trabalho estudando.

Mecânico de manutenção, instrumentação, operador de processos industriais, operador de máquinas de usinagem e assistente administrativo são os cursos de aprendizagem. Nessa edição, o curso técnico de eletrotécnica é uma novidade.

Para se inscrever, os jovens deverão ter entre 17 a 23 anos, não ter concluído o curso pretendido em nenhuma unidade do Senai, não ter sido Aprendiz da empresa nos últimos seis meses e deve possuir recursos tecnológicos como computador e acesso à Internet. Não há limite de idade máxima para pessoas com deficiência.

Os aprovados receberão remuneração e benefícios diferenciados. Para se candidatar, basta acessar o site de oportunidades www.csn.com.br/oportunidades.

O processo seletivo é formado pelas etapas de inscrição online, provas online de matemática e português, entrevistas, exames médicos e avaliação psicológica. Todas essas etapas são eliminatórias.

Com o objetivo de promover a inclusão no mercado de trabalho para pessoas que residem nas comunidades onde a CSN atua, o Programa Aprendiz, oferece aos estudantes experiências diversificadas e intensas que irão ajudar o seu desenvolvimento profissional. Com duração de até dois anos, o Aprendiz é realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). A empresa oferece bolsa-auxílio e benefícios. Após a formação, os participantes poderão ser contratados pela empresa.