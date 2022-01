Quinta tem vacinação contra Covid no Centro Integrado da AAP-VR

Ciente de que a vacinação em massa é a única forma de se combater a pandemia do novo coronavírus e tendo em vista o grande aumento de infectados por causa da variante ômicron, a diretoria da Associação dos Aposentados e Pensionistas fez uma parceria com a Prefeitura Municipal de Volta Redonda e cedeu as instalações do Centro Integrado de Saúde e Assistência para um dia inteiro de imunização contra a Covid 19, na próxima quinta-feira, 27, das 8h30 às 17h..

O Centro Integrado da AAP-VR é de fácil localização, na Rua 535, número 835, bairro Nossa Senhora das Graças. Veja. Abaixo, quem pode se vacinar:

1ª dose: Para quem não se vacinou, acima de 12 anos.

2ª dose: Para quem tomou a 1ª dose com mais de 21 dias, acima de 12 anos.

2ª dose da Jansen após 2 meses da dose única.

3ª dose: acima de 18 anos que receberam a segunda dose até 31/10/21.

4ª dose: apenas para imunossuprimidos, a partir de 18 anos de idade, que tenham recebido a 3ª dose há pelo menos quatro meses.

A AAP-VR lembra que a vacinação é muito importante e que é ela que está fazendo com que caia o número de internações e mortes no mundo, mas que também é fundamental se manter todos os protocolos de segurança, como o uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento social.