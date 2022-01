Policiais militares apreendem drogas no bairro Santa Cruz

Agentes do 28º BPM apreenderam no domingo, por volta das 19h40min, depois de uma denúncia anônima, vários tipos de drogas na Avenida dos Ex-Combatentes no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

A informação dava conta de que um suspeito estaria praticando o tráfico de drogas atrás de uma garagem. Policiais militares foram até o local e não encontraram o suspeito.

Foram apreendidos 2,5mil eppendorfs vazios, 44 sacolés com pedras (semelhantes ao crack), 14 Pinos de pó branco, 10 embalagens com pó branco, um sacolés com pó branco, sete sacolés de erva seca picada, 10 sacolés de desirée (aparentemente maconha com crack), três rádios de comunicação, oito bases carregadores de rádio comunicador, uma balança de precisão, dois grampeadores e um caderno com anotações do tráfico.

As drogas e os materiais apreendidos foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, onde foi feito a ocorrência policial.