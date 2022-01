Câmeras de segurança da padaria Ki Massa mostram o momento em que o ladrão entra no local e assalta um funcionário e outros dois clientes na manhã desta quarta-feira (26) em Volta Redonda. O estabelecimento fica na Avenida Amazonas, no bairro Vila Mury, no entroncamento com a Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio.

O funcionário informou aos policiais militares que foi rendido por um homem vestindo uma touca ninja. Segundo a vítima, ele foi obrigado a entregar R$ 400 que estava no caixa, como mostram as imagens registradas pela câmera. O vídeo real tem mais de quatro minutos, mas a reportagem editou em apenas um minuto para mostrar a ação do criminoso de maneira mais rápida.

As imagens mostram o criminoso rendendo mais dois clientes da padaria no momento em que eles se dirigiam ao caixa para pagar pelas compras. De acordo com funcionário, o criminoso pegou a chave do carro de um destes clientes e roubou o veículo, como mostra no fim do vídeo.

No fim da tarde de terça-feira (25), um homem armado invadiu a Barra Cor Tintas, na Avenida Getúlio Vargas, no Centro da cidade, levando dinheiro da loja e a moto de um dos clientes que estava dentro do estabelecimento, fugindo em seguida. Os crimes foram registrados na delegacia de polícia da cidade. Até o momento desta publicação, nenhum suspeito havia sido localizado.