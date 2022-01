Vassouras: Corpo de bebê é encontrado sem cabeça em aterro sanitário

O corpo de um bebê foi encontrado sem a cabeça na manhã desta quarta-feira (26) em um aterro sanitário às margens da Estrada Teixeira Leite, no bairro Cananéia, em Vassouras.

O depósito de lixo é gerido pelo Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos do Vale do Café (Convale). O espaço recebe resíduos de quatro cidades: Rio das Flores, Valença, Vassouras e Barra do Piraí. A direção da Convale informou que o bebê foi encontrado no momento em que era descarregado um caminhão compactador de lixo vindo de Rio das Flores.