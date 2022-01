CMVR realiza a primeira transmissão pelo Youtube

Avanços em meio às restrições

A Câmara Municipal de Volta Redonda, na manhã de hoje, 27 de janeiro, no exercício de 2022, teve sua primeira transmissão ao vivo da sessão extraordinária, através do canal pelo YOUTUBE.

Segundo o vereador Sidney Dinho, atual presidente do Legislativo, garantiu que ainda sem os equipamentos necessários, é um marco para os trabalhos de transparência dos vereadores, e o beneficiado é sempre a população, que em tempos de restrições segue acompanhando as sessões pela Internet.

Sidney Dinho avisa que a CMVR permanece em regime de escalonamento, mediante o trabalho presencial de no máximo 50% do quadro administrativo de funcionários e sem atendimento ao público, no período de 31/01 a 04 de fevereiro, tendo em vista o grande aumento de ocupação de leitos nos hospitais da cidade face o aumento dos casos de Covid-19, de acordo com o Ato 11.062.