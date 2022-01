Volta Redonda intensifica vacinação da 3ª dose neste fim de semana

Doses serão aplicadas nos shoppings Sider e Park Sul e em quatro unidades de saúde no sábado e domingo

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), intensifica a vacinação da terceira dose contra a Covid-19 neste fim de semana. Todos os acima de 18 anos que receberam a segunda dose até 06/11/2021, já podem se vacinar.

A dose de reforço voltará a ser aplicada nesta sexta e sábado, dias 28 e 29, nos shoppings Sider e Park Sul, das 10h às 19h. Graças a uma parceria da prefeitura com as administrações comerciais. A medida poderá ser estendida ao longo da semana, sendo previamente informada.

Nesta sexta (28), todas as 46 unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs) continuarão vacinando contra a Covid-19. A secretaria de Saúde está aplicando a vacina Pfizer em todas as doses de reforço. A medida ocorre conforme orientação do Ministério da Saúde e de acordo com o estoque disponível. Ou seja, independente da dose anterior, toda aplicação de reforço está sendo feita com a Pfizer.

Além da terceira dose, pessoas que ainda não tomaram a primeira ou estão com a segunda dose em atraso também poderão ser vacinadas nos locais. Para completar o esquema vacinal contra a Covid-19 é necessário com duas doses e uma de reforço.

Sábado e domingo

No fim de semana (sábado e domingo), entretanto, apenas quatro unidades irão funcionar em esquema de plantão para aplicação das doses, sendo elas: Conforto, Jardim Paraíba, Retiro 2 e Santo Agostinho, com horário de funcionamento, das 08h às 16h.

O coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, o médico sanitarista Carlos Vasconcellos, reforça a importância de a população completar o esquema vacinal contra a Covid-19, principalmente, para frear o avanço da variante Ômicron.

“A dose de reforço é fundamental para garantir proteção à população, principalmente, contra a variante Ômicron. Estudos recentes comprovaram que a terceira dose é eficaz contra a variante, inclusive na prevenção de internações e formas mais graves da doença”, disse Vasconcellos.