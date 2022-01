Dados de maus tratos ainda são alarmantes; em 2021, casos no estado aumentaram mais de 40%

Segundo dados da Polícia Civil, no primeiro semestre de 2021 o número de casos de maus-tratos cometidos contra animais domésticos no estado aumentou 41,8%, se comparado ao ano anterior. Foram 133 ocorrências registradas. No mesmo período, em 2020, foram 94. Outra situação que chama a atenção é o número de animais abandonados. A maioria chega aos abrigos machucados e com problemas de saúde. E para agravar a situação, as adoções que são uma ferramenta de acolhimento, também apresentaram queda.

Diante deste cenário, o deputado federal Delegado Antonio Furtado apresentará uma proposta ao secretário de Polícia Civil, delegado Allan Turnowski, para criação de uma delegacia especializada de proteção animal, que possa resolver com maior rapidez esses crimes e atue em todo estado, com pequenos núcleos em cada cidade.

– Além de conscientizar, precisamos buscar soluções práticas. Contar com uma delegacia que cuide somente dessa pauta, nos ajudaria a reduzir esses números que causam vergonha e não podem permanecer nesse patamar. É lamentável que algumas pessoas não enxerguem a importância dos animais. Em um lar onde se tem amor, eles são fonte de companheirismo e alegria. Acabam sendo parte da família – afirmou.

Para combater esse tipo de crime, o parlamentar lembrou-se de uma importante lei, hoje já em vigor, que aumenta a rigidez da punição aplicada em casos de maus tratos contra animais.

– Ações deste tipo passaram a ter pena mais severa. Antes, a sanção era limitada à prisão de três meses a um ano e multa. Bem pouco para os bandidos que têm coragem de maltratar, ferir, e até mesmo matar um animal. Agora, a pena é de dois a cinco anos de detenção, além de multa. Essa alteração inibe os maus tratos e colabora para que possamos mudar essa realidade ainda alarmante – ressaltou.